Taksim'de sağanak yağış etkili oldu
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Taksim'de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

14.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşarken, bazıları da saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, bazıları da çanta, poşet ve şemsiyelerle yağmurdan korundu.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Taksim'de sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İHA

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