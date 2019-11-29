Taksim'de rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Taksim'de rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

29.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:03
Taksim'de rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

'da saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına 'de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların şemsiyesi ters dönerken bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Erken saatlerde başlayan yağmur zaman zaman etkisini artırdı. Taksim Meydanı'nda yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken, bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Taksim'de rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
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