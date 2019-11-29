Taksim'de rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Haberler » Güncel » Taksim'de rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haber

Taksim'de rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

29.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:36
Taksim'de rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına 'de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların şemsiyesi ters dönerken bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Erken saatlerde başlayan yağmur zaman zaman etkisini artırdı. Taksim Meydanı'nda yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken, bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et