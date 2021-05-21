TAKSİM'DE RÜZGAR AĞACI KÖKÜNDEN SÖKÜP DEVİRDİ
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TAKSİM'DE RÜZGAR AĞACI KÖKÜNDEN SÖKÜP DEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Gezi Parkı çıkışında şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü.

Beyoğlu Gezi Parkı çıkışında şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü. Yola devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler ıslanmaktan kurtulamadı.

Taksim Mete Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç yola devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaç dallarını keserek yoldan kaldırdı. Gün içinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler ıslanmaktan kurtulamadı. Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan bazı vatandaşların şemsiyeleri kırıldı.

TAKSİM'DE RÜZGAR AĞACI KÖKÜNDEN SÖKÜP DEVİRDİ
TAKSİM'DE RÜZGAR AĞACI KÖKÜNDEN SÖKÜP DEVİRDİ
TAKSİM'DE RÜZGAR AĞACI KÖKÜNDEN SÖKÜP DEVİRDİ
TAKSİM'DE RÜZGAR AĞACI KÖKÜNDEN SÖKÜP DEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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