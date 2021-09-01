TAKSİM'DE POLİSTEN OTOPARK PARASI İSTEYEN DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
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TAKSİM'DE POLİSTEN OTOPARK PARASI İSTEYEN DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN İSTANBUL DHABeyoğlu'nda korsan otoparkçı, denetim yapan sivil polislerden para isteyince suçüstü yakalandı.

Özgür EREN İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda korsan otoparkçı, denetim yapan sivil polislerden para isteyince suçüstü yakalandı. Değnekçinin polislerden otopark parası istemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim Gümüşsuyu Caddesi üzerinde değnekçilik yapan S.S denetim yapan sivil polislerden de para isteyince suçüstü yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri gece saatlerinde Gümüşsuyu Caddesi üzerinde denetim yaparken korsan otoparkçılık yapan bir kişi yanlarına yanaşarak otopark parası istedi. Polislerden 20 lira isteyen değnekçi cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, değnekçi polislerden otopark ücreti olarak 20 lira istiyor.

Değnekçilik yaptığı tespit edilen S. S. gözaltına alınarak Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. S.S'ye 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılacağı öğrenildi.

TAKSİM'DE POLİSTEN OTOPARK PARASI İSTEYEN DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
TAKSİM'DE POLİSTEN OTOPARK PARASI İSTEYEN DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
TAKSİM'DE POLİSTEN OTOPARK PARASI İSTEYEN DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
TAKSİM'DE POLİSTEN OTOPARK PARASI İSTEYEN DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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