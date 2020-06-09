Taksim'de polisin "hoparlörlü drone" ile uyardığı vatandaşlar şaşkına döndü Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği İHA Büro ekipleri vatandaşlara "hoparlörlü drone" ile maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği İHA Büro ekipleri vatandaşlara "hoparlörlü drone" ile maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Havadaki drone'u gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dünyayı etkisi atlına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşmeye başlanmıştı. Bu kapsamda yetkililer maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Bu kapsamda Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği İnsansız Hava Aracı (İHA) Bürosu ekipleri, "hoparlörlü drone" ile havadan vatandaşları uyardı. Sağlıkları için maske takması ve mesafelerine dikkat etmesi uyarısında bulunan drone'u gören vatandaşlar şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, bazıları da drone'u izledi.

Haliç Polis Merkezi Amirliği İHA Büro ekibinin uyarı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA