Son dakika haberleri: Taksim'de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Taksim'de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara kuralına uymayan kişilere cezai işlem uygulandı Taksim İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...