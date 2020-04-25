Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı - Haber
Zonguldak, Taksim, Polis, Haber

Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı

Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasında yemsiz kalan güvercinleri polis ekipleri aç bırakmadı.

25.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:41
Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı

Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı

İSTANBUL - Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasında yemsiz kalan güvercinleri polis ekipleri aç bırakmadı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sokak hayvanları ve güvercinler de etkilendi. Kısıtlamanın 3'üncü gününde Taksim Meydanı'ndaki güvercinleri Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri unutmadı. Boş kalan meydanda toplanan güvercinlere yem atan polisler, onları aç bırakmadı. Öte yandan polis ekiplerinin sevdiği 'Zeytin'in sevimli halleri dikkat çekti.

Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haber
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haber
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Haber
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı Haber
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Harun Tan Yıldız Tilbe Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Podolski Mesut Özil Burak Yılmaz Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 16:07:00. #1.14#
title