Taksim'de Otobüs Durağında İnsan Seli

Taksim otobüs duraklarında dün akşam yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Alt geçitte bulunan otobüs duraklarında adeta insan seli oluşurken, vatandaşlar otobüslere binmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde ulaşım için otobüsü kullanan vatandaşlar, Taksim alt geçitte bulunan otobüs durağında yoğunluğa neden oldu. Durakların olduğu bölümde adeta insan seli yaşanırken, vatandaşlar otobüse binebilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, durağa yanaşan otobüslere binmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Otobüs durağında yaşanan insan seli ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL