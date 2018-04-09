Taksim'de Otele Ateş Açılma Anı Kamerada

Taksim'de Otele Ateş Açılma Anı Kamerada

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHATaksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Taksim'de Otele Ateş Açılma Anı Kamerada

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA

Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. 

Görüntülerde elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi otele ateş açıyor. 3 el silah sesinin duyulduğu olay nedeniyle çevredeki vatandaşlar kaçışıyor. Polisin incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Ateş açma anı

-Kaçışan vatandaşlar

EK GÖRÜNTÜLER

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

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