Taksim'de Otele Ateş Açılma Anı Kamerada
Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHATaksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA
Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi otele ateş açıyor. 3 el silah sesinin duyulduğu olay nedeniyle çevredeki vatandaşlar kaçışıyor. Polisin incelemesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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CEP TELEFONU
-Ateş açma anı
-Kaçışan vatandaşlar
EK GÖRÜNTÜLER
-Olay yerinden görüntüler
-Detaylar
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