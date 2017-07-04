Taksim'de otel odasındaki bildiri makinesinin dağıtım anı kamerada



İSTANBUL - Taksim Gezi Parkı'nda bulunan bir otel odasına kurulan bildiri makinesi ile devlet büyüklerine hakaret içerikli yazılar dağıtıldığı tespit edilmişti. O makinenin bildiri dağıtma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Taksim'de bir otel odasında internet üzerinden harekete geçtiği iddia edilen bir bildiri makinesi bulunmuştu. Üzerinde devlet büyüklerine hakaret içeren yazıların olduğu bildiriler üzerine polis ekiplerinin keşfettiği makine polis tarafından keşfedilip devre dışı bırakıldı. Makine sisteminin bir alman vatandaşı tarafından kurulduğu anlaşılmış şahsın ise yurt dışına gittiği keşfedilmişti.

Bildir makinesinin görüntüleri dağıtma anı kamerada

Bildiri makinesinin görüntü dağıtma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde makinenin insan eli değmeden otomatik olarak bildirileri açık otel camından aşağıya fırlattığı görülüyor.