Taksim'de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı
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Taksim'de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı

Taksim'de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Taksim'de önce yağmur yağması ardından güneş açması ilginç görüntüler oluşturdu.

23.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:30

Taksim'de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Taksim'de önce yağmur yağması ardından güneş açması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Türkiye'nin en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı önceki kısıtlamalarda olduğu gibi yine sessizliğe büründü. Sabah saatlerinden beri ara ara etkili olan yağışlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Boş kalan Taksim Meydanı'nda önce yağmur yağdı hemen arkasından güneş açtı. Meydanda az da olsa yürüyen bazı vatandaşlar şemsiyeyle korunurken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Bir kişi ise üzerine attığı yorganla kameralara yansıdı.

Taksim'de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı

Kaynak: İHA

Manşet

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