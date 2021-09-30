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Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Sivil Trafik Denetleme Ekiplerinin Taksim Meydanı'nda yaptıkları denetimler sırasında bir taksiciye müşteri seçmesi dolayısıyla 144 TL para cezası kesilince öfkeli sürücü polise "bu yaptığınız...

Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Sivil Trafik Denetleme Ekiplerinin Taksim Meydanı'nda yaptıkları denetimler sırasında bir taksiciye müşteri seçmesi dolayısıyla 144 TL para cezası kesilince öfkeli sürücü polise "bu yaptığınız haksızlık" diyerek isyan etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Denetleme ekipleri Taksim Meydanı'nda kurdukları kontrol noktasında taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksiler tek tek durdurularak belge ve evrakları kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında bir taksi sürücüsünün müşteri seçtiği anlaşılınca sürücüye 144 TL para cezası kesildi. Kesilen para cezasına isyan eden taksi sürücüsü ise arabaya binen müşterisinin turist olduğunu bilmeden aldığını ve müşteri seçmediğini söyleyerek polise bu yaptığınız haksızlık diyerek isyan etti. Cezanın tebliğ edilmesinin ardından aracına binen sürücü kontrol noktasından uzaklaştı.

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki

Son Dakika | Taksim'de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki
İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Son Dakika Haberleri
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