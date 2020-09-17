Son dakika haberi! Taksim'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Taksim'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Taksim'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Taksim'de motosikletiyle tünel içerisinde seyir halindeyken kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

17.09.2020 04:06 | Son Güncelleme: 17.09.2020 04:12

Taksim'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Taksim'de motosikletiyle tünel içerisinde seyir halindeyken kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 02: 00 sıralarında Beyoğlu Taksim tünelinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Sel isimli motosiklet sürücüsü tünelde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletinden düştü. Yerde kanlar içinde baygın halde yatan yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise trafik akışını tek şeride düşürerek olay yerinde incelemelerde bulunarak kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Son dakika haberi! Taksim'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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