TAKSİM'DE MASKELER ÇENEYE DÜŞTÜ Taksim Meydanı'nda birçok kişinin zorunlu olmasına rağmen maske kuralına uymaması dikkat çektiKoronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske takmanın zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşların büyük çoğunluğu önlemleri dikkate alarak maske takıyor.

Taksim Meydanı'nda birçok kişinin zorunlu olmasına rağmen maske kuralına uymaması dikkat çekti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske takmanın zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşların büyük çoğunluğu önlemleri dikkate alarak maske takıyor. İstanbul'un en yoğun bölgesi olan Taksim Meydanı'nda ise durum farklı. Çok sayıda kişinin maske takladığı görüldü. Bazı kişilerin ise maskeleri düzgün takmamaları dikkat çekti. Bir çok kişi ağız ve burunu kapatması gereken maskeleri çenelerine indirdi.

Kaynak: DHA