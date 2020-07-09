TAKSİM'DE MASKELER ÇENEYE DÜŞTÜ
Taksim Meydanı'nda birçok kişinin zorunlu olmasına rağmen maske kuralına uymaması dikkat çektiKoronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske takmanın zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşların büyük çoğunluğu önlemleri dikkate alarak maske takıyor.
09.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:54
Taksim Meydanı'nda birçok kişinin zorunlu olmasına rağmen maske kuralına uymaması dikkat çektiKoronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske takmanın zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşların büyük çoğunluğu önlemleri dikkate alarak maske takıyor. İstanbul'un en yoğun bölgesi olan Taksim Meydanı'nda ise durum farklı. Çok sayıda kişinin maske takladığı görüldü. Bazı kişilerin ise maskeleri düzgün takmamaları dikkat çekti. Bir çok kişi ağız ve burunu kapatması gereken maskeleri çenelerine indirdi.
- İstanbul
Görüntü dökümü-Taksim Meydanı-İstiklal Caddesi-Maskeleri çenelerine indirenler
Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA