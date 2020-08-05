Taksim'de maske unutuldu Taksim'de maske unutuldu Korana virüs salgınında günlük vakaların artış göstermesine rağmen Taksim'de bazı vatandaşlar yasak dinlemeyerek maskesiz dolaştı.

Taksim'de maske unutuldu

İSTANBUL - Korana virüs salgınında günlük vakaların artış göstermesine rağmen Taksim'de bazı vatandaşlar yasak dinlemeyerek maskesiz dolaştı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vakalar yeniden binin üzerine çıktı. Kurban Bayramı'nın ardından vakalar artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralının üzerinde durmasına karşın, Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, bazılarının da maske kuralına uygun takmadığı görüldü.

Kaynak: İHA