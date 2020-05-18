Taksim'de maske takmayan Ürdünlü vatandaşa ceza Taksim Meydanı'nda maskesiz olarak görülen Ürdünlü vatandaşa polis ekipleri ceza yazdı.

Taksim Meydanı'nda maskesiz olarak görülen Ürdünlü vatandaşa polis ekipleri ceza yazdı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. Taksim Meydanı'nda görülen eczaneye gittiğini belirten maskesiz Ürdünlü bir vatandaşa polis ekipleri maske takmamasından dolayı cezai işlem uyguladı.

(Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İHA