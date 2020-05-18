Taksim'de maske takmayan Ürdünlü vatandaşa ceza Taksim Meydanı'nda maskesiz olarak görülen Ürdünlü vatandaşa polis ekipleri ceza yazdı.

Taksim Meydanı'nda maskesiz olarak görülen Ürdünlü vatandaşa polis ekipleri ceza yazdı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. Taksim Meydanı'nda görülen eczaneye gittiğini belirten maskesiz Ürdünlü bir vatandaşa polis ekipleri maske takmamasından dolayı cezai işlem uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA