Taksim'de maske takmayan Ürdünlü şahısa ceza
Taksim'de maske takmayan Ürdünlü şahısa ceza Taksim Meydanı'nda maskesiz olarak görülen Ürdünlü şahısa polis ekipleri ceza yazdı.
18.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:31
Taksim'de maske takmayan Ürdünlü şahısa ceza
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda maskesiz olarak görülen Ürdünlü şahısa polis ekipleri ceza yazdı.
Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. Taksim Meydanı'nda görülen eczaneye gittiğini belirten maskesiz Ürdünlü şahısa polis ekipleri maske takmamasından dolayı cezai işlem uyguladı.
Kaynak: İHA