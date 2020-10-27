Taksim'de maske denetimi; Drone tespit etti polis ceza kesti
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Taksim'de maske denetimi; Drone tespit etti polis ceza kesti

27.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:05
Taksim'de maske denetimi; Drone tespit etti polis ceza kesti

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske denetimi yapıldı.

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske denetimi yapıldı. Maske takmayanlar polis tarafından uyarılırken yanında maske olmayanlara para cezası kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske denetimi yapıtı. Maske takmayan kişiler drone ile tespit edilerek polis ekipleri tarafından uyarıldı. Yanında maske bulundurmayan kişilere para cezası kesildi. İkisi yabancı uyruklu kadın, üç kişiye işlem yapılırken caza yazılan kişi basın mensubunun "Ceza mı yazıldı" sorusuna "Sana ne" diyerek yoluna devam etti. Polis maske takmayan kişilerin yoluna bu şekilde devam etmesine izin vermedi.

 


- İstanbul
Taksim'de maske denetimi; Drone tespit etti polis ceza kesti
Taksim'de maske denetimi; Drone tespit etti polis ceza kesti
Taksim'de maske denetimi; Drone tespit etti polis ceza kesti
Taksim'de maske denetimi; Drone tespit etti polis ceza kesti
Taksim'de maske denetimi; Drone tespit etti polis ceza kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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