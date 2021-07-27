Taksim'de koronavirüs unutuldu
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Taksim'de koronavirüs unutuldu

Taksim'de koronavirüs unutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu. Maskesiz gezen vatandaş ve turistlerin sosyal mesafeye de uymadıkları görüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde birçok vatandaş ve turistlerin maske takmadığı dikkat çekti. Maskesiz gezen yerli ve yabancı turistlerin sosyal mesafe kurallarına da uymadığı görüldü.

(Muhammed Fırat Aksoy - İsmail Coşkun/İHA)

Taksim'de koronavirüs unutuldu
Taksim'de koronavirüs unutuldu
Taksim'de koronavirüs unutuldu
Taksim'de koronavirüs unutuldu
Taksim'de koronavirüs unutuldu
Taksim'de koronavirüs unutuldu
Taksim'de koronavirüs unutuldu
Taksim'de koronavirüs unutuldu
Taksim'de koronavirüs unutuldu
Taksim'de koronavirüs unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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