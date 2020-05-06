Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yazıldı
06.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:26
Taksim'de maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye para cezası verildi.
Taksim'de maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye para cezası verildi.
Sabah saatlerinde sessizliğin hakim olduğu Taksim'de öğleden sonra kısmi yoğunluk oluşurken polis ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Taksim Meydanı'nda maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 180'er lira para cezası kesti.
Polis aracından sık sık anons yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA