Taksim'de korona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taksim'de korona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti

15.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:25

Korona virüs vaka sayılarının artışa geçtiği son dönemde Taksim'de vatandaşların kalabalığı pes dedirtti.

Korona virüs vaka sayılarının artışa geçtiği son dönemde Taksim'de vatandaşların kalabalığı pes dedirtti.

Korona virüs pandemisinde son dönemde vaka sayıları yeniden artışa geçti. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmiyor. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de pandemi öncesindeki gibi kalabalık olması pes dedirtti. İstiklal Caddesinde adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.

(Sümer Avcı/İHA)

Taksim'de korona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti
Taksim'de korona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti
Taksim'de korona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti
Taksim'de korona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti
Taksim'de korona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

İlgili Haberler

Mısır Çarşısı'nda dikkat çeken kalabalık; Vatandaşlar polis dronuyla uyarıldı
Mısır Çarşısı'nda dikkat çeken kalabalık; Vatandaşlar polis dronuyla uyarıldı
Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları
Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'de korona virüse yakalandı
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'de korona virüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Kamala Harris Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Teoman Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Deniz Türüç Domagoj Vida Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Daha Fazla Yangın Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim'de korona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 18:25:39. #1.14#
title