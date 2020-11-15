Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi

15.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:47
Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi

Taksim'de polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi yaptı.

Taksim'de polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi yaptı. Ekipler kurallara uymayan çok sayıda kişiye ceza kesti.

Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Kurallara uymayanların çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken, polis ve zabıta çok sayıda kişiye 900 lira idari para cezası kesti. Yabancı turistlerin çoğunluğunun pasaportlarının yanında olmaması ise dikkat çekti. Bir vatandaş ise gazetecilerin 'Neden sigara içiyorsunuz?' sorusuna "Bilmiyordum, şu an öğrendim" cevabını verdi. Ekipler ayrıca drone yardımı ile havadan da denetimlerini sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İncirliova'daki Korona virüs denetimlerinde 50 bin TL'lik ceza uygulandı
İncirliova'daki Korona virüs denetimlerinde 50 bin TL'lik ceza uygulandı
Gürcistan'da 24 saatte rekor sayıda korona virüs vak'ası
Gürcistan'da 24 saatte rekor sayıda korona virüs vak'ası
- Korona virüs salgınında Avrupa ülkeleri çareyi karantinada buldu- En çok vak'a ABD ve Avrupa'da
- Korona virüs salgınında Avrupa ülkeleri çareyi karantinada buldu- En çok vak'a ABD ve Avrupa'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Ümit Özdağ Kamala Harris Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Mert Fırat Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Samatta Arda Turan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Daha Fazla Kasım İtfaiye Karabağ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 15:47:34. #1.14#
title