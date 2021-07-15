Taksim'de korkutan kalabalık
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Taksim'de korkutan kalabalık

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Güncel

Taksim'de korkutan kalabalık Yeni tip korona virüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte havalarında ısınmasıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde adeta iğne atsan yere düşmez dedirten yoğunluk oluştu.

Taksim'de korkutan kalabalık

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte havalarında ısınmasıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde adeta iğne atsan yere düşmez dedirten yoğunluk oluştu.

Aşılama çalışmaları ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte yeni tip korona virüs tedbirleri gevşetilerek normalleşme sürecine geçildi. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte bugün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde adeta iğne atsan yere düşmez dedirtecek şekilde yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaparken kimileri ise alışveriş yaptı. Caddede bulunan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarını da unuttuğu görüldü.

Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık
Taksim'de korkutan kalabalık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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