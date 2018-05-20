Taksim'de Köpeğine Sarılarak Uyuyan Çocuk, Yürek Sızlattı
Taksim'de köpeğine sarılarak kaldırımda uyuyan çocuk, görenlerin yüreğini sızlattı. Görenler cep telefonuyla çocuğun fotoğrafını çekti.
Taksim'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyudu, yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.
SABAHA KADAR KÖPEĞE SARILIP KALDIRIMDA UYUMUŞ
Taksim'de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı.
GÖRENLER ŞAŞKIN BAKIŞLARLA GÖRÜNTÜLEDİ
Çevredeki bazı vatandaşlar köpeğine sarılarak uyuyan çocuğu şaşkın bakışlarla izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.
YORUMLAR (2)
-
Durumu eğitimi mali durumu bozuk olan insanların habire çocuk doğru kolu sokaklarda sefil etmelerine devletin göz yummaması lazım bunların yakalanıp kısırlaştırılması lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Can ve dost Yan yanaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır