Taksim'de Köpeğine Sarılarak Uyuyan Çocuk, Yürek Sızlattı

Taksim'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyudu, yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.

SABAHA KADAR KÖPEĞE SARILIP KALDIRIMDA UYUMUŞ

Taksim'de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı.

GÖRENLER ŞAŞKIN BAKIŞLARLA GÖRÜNTÜLEDİ

Çevredeki bazı vatandaşlar köpeğine sarılarak uyuyan çocuğu şaşkın bakışlarla izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.