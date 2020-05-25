Taksim'de kısıtlamada sokağa çıkan turistlere ceza kesildi Taksim'de kısıtlamada sokağa çıkan turistlere ceza kesildi Taksim'de denetleme yapan trafik polisleri, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan turistlere ceza yazdı.

Taksim'de kısıtlamada sokağa çıkan turistlere ceza kesildi

İSTANBUL - Taksim'de denetleme yapan trafik polisleri, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan turistlere ceza yazdı.

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, emniyet güçlerinin denetlemeleri devam ediyor. Bugün, Taksim Meydanı ve çevresinde denetleme yapan trafik polisleri İstiklal Caddesi'ne yürüyen 3 kişiyi fark etti. Bunun üzerine polis, bu kişilerin yanlarına giderek kimliklerini göstermelerini istedi. Fas uyruklu oldukları öğrenilen 2'si kadın 3 turist, kendilerini uyaran polise sokağa çıkma kısıtlamasından haberdar olmadıklarını söyledi. Turistlerden birinin maskesini evde bıraktığı için sokağa maskesiz çıktığı görüldü.

Toplam 9 bin 450 ceza kesildi

Polis, uyarıların ardından 3 yabancı uyruklu turiste kişi başı 3 bin 150, toplam 9 bin 450 TL para cezası kesti. Turistler, yazılan cezanın ardından evlerine dönmek üzere yola koyuldu. Kısıtlama boyunca, polis ekiplerinin kent genelindeki denetlemelerinin süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA