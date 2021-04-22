Taksim'de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza
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Taksim'de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza

Taksim'de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gece kulübü olarak kullanılan ruhsatsız bir mekanlara baskın düzenledi.

Taksim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gece kulübü olarak kullanılan ruhsatsız bir mekanlara baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, içeride korona virüsü unutup müzik eşliğinde eğlenen 27 kişiye toplamda 93 bin 663 lira idari para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti. Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, dün saat 19.00 ve 23.45 sıralarında denetim devriyesi yaptıkları esnada Taksim Katip Mustafa Çelebi ve Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki iki mekandan sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine polis ekipleri mekana baskın düzenledi.

Beyoğlu polisi gece kulüplerine göz açtırmıyor

İçeriye giren ekipler, çok sayıda kişinin müzik eşliğinde eğlendiğini gördü. Müziği kapattıran polis her iki barda bulunan içerideki 27 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 93 bin 663 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anları ise kameralara yansıdı. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen mekanlar Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Taksim'de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza
Taksim'de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza
Taksim'de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza
Taksim'de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza
Taksim'de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza
Taksim'de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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