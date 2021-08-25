Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
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Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi

Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM'de, müşteri gibi davranan polis ekipleri, kısa mesafe götürmek istemediğini ve müşteri seçtiklerini tespit ettikleri taksicilere cezai işlem uyguladı.

TAKSİM'de, müşteri gibi davranan polis ekipleri, kısa mesafe götürmek istemediğini ve müşteri seçtiklerini tespit ettikleri taksicilere cezai işlem uyguladı. Polisin denetim yaptığı sırada taksicilerin kısa mesafe gitmek istemedikleri anlar görüntülendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binen trafik polisi, trafik kurallarına uymadığı ve kısa mesafe almak istemediğini tespit ettiği taksiciler hakkında tutanak tuttu. Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan taksilerde belgeleri eksiz olan taksicilere de cezai işlem uygulandı. Taksicilerin, kısa mesafe gitmek istemedikleri anlar görüntülendi. Taksim Meydanı'ndan Şişli'ye gitmek isteyen iki turistin, uzun süre taksi bekledikleri görüldü.

"TRAFİĞE GİREMEM DİYEREK BENİ İNDİRDİ"

Taksicinin yarı yolda indirdiği Kuzi Holaydir "Ben burada yabancıyım, taksiye bindim. 'Ben o tarafta trafiğe giremem' diyerek beni yarı yolda bıraktı. Taksimetrede 5 yazıyor. İndi bindi 15 imiş, aldı parayı, gitti. Kısa mesafe almıyorlar. Mesela buradan Şişli'ye gideceğim, almadılar. ya da Eminönü'ne gideceksiniz almıyorlar. Aldıkları zaman ya taksimetreyi açmıyorlar ya da kafalarına göre bir şey uyduruyorlar. İnanıyorsunuz her şeye. Ben taksileri güvenilir zannediyordum ama şu anda korkarak biniyorum" dedi. 

"KISA MESAFE DİYEREK ALMADI"Turist Larisa Dobroskok ise "Taksi bizi almadı. Çünkü biz Osmanbey'e gitmek istedik. O başka tarafa gidiyormuş. Bir de bizim gideceğimiz yer uzak değil. Kısa mesafe diye almadı" diye konuştu.

Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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