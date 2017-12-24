Taksim'de 'Kış Güneşi' İzdihamı

Taksim'de 'Kış güneşi' izdihamı

İstiklal Caddesi'nde "insan seli" görüntülendi



İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi'ne güneşin yüzünü göstermesiyle çok sayıda kişinin gelmesi insan seline neden oldu. İstiklal Caddesi'nde kalabalık yüzünden izdiham yaşanırken, bu anlar kameralarca kaydedildi.

Kış günü güneşin yüzünü göstermesiyle insanlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Caddede adeta izdiham yaşanırken, insanlar yürümekte zorluk çekti. Çalışmaların devam ettiği İstiklal Cadddesi'nde kalabalık neredeyse caddenin her noktasında etkili oldu. Adeta izdiham yaşanırken, vatandaşların Taksim Meydanı'na ulaşmak için gösterdiği çaba ve oluşan kalabalık ilginç görüntü oluşturdu.