Son dakika haberleri... Taksim'de kaybolan çocuğu polisler buldu
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Son dakika haberleri... Taksim'de kaybolan çocuğu polisler buldu

02.10.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:52
Son dakika haberleri... Taksim'de kaybolan çocuğu polisler buldu

Son dakika haber... TAKSİM Meydanı'nda annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından bulunarak annesine teslim edildi.

TAKSİM Meydanı'nda annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından bulunarak annesine teslim edildi. 

Olay, Taksim Meydanı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hatice Alagöz, gezmek iki çocuğu birlikte Taksim'e geldi. Anne küçük olan çocuğuyla ilgilenirken bir anlık dalgınlığı sonucu 3 yaşındaki oğlu Eymen Alagöz ortadan kayboldu. Etrafına bakan Hatice Alagöz, oğlunu göremeyince bir anda panikledi. Etrafındaki kişilerden de yardım isteyen anne meydanda çocuğunu aramaya başladı. Taksim'de devriye görevini yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz bir çocuğun kuşlarla oynadığını fark etti. Çocuğun kaybolmuş olduğunu anlayan ekipler, ailesini araştırmaya başladı. Çocuğunu polislerin kucağında gören Hatice Alagöz, rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri, çocuğu annesine teslim etti.


- İstanbul
Son dakika haberleri... Taksim'de kaybolan çocuğu polisler buldu
Son dakika haberleri... Taksim'de kaybolan çocuğu polisler buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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