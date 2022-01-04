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Taksim'de kaybolan çocuğa polis sahip çıktı

Taksim'de kaybolan çocuğa polis sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de 4-5 yaşlarında yabancı uyruklu bir çocuk ailesini kaybetti.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Taksim'de 4-5 yaşlarında yabancı uyruklu bir çocuk ailesini kaybetti. Çocuğu polis merkezine götüren ekipler, ailesini bulmak için seferber oldu. Minik çocuk, ailesine teslim etti.

Taksim Meydanı'nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, başı boş gezen yabancı uyruklu 4-5 yaşlarında bir çocuk fark etti. Çocuğun yanına giden polis, Arapça konuştuğunu görünce yoldan geçen bir Arap turistten yardım istedi. Turist, çocukla konuştuktan sonra, çocuğun isminin Ahmet olduğunu ve meydanın girişinde ailesini kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet isimli çocuğu ekip aracına bindirerek Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü. Polis ekipleri minik Ahmet'in ailesini bulmak için adeta seferber oldu. Yabancı uyruklu çocuk ailesine teslim edildi. - İSTANBUL

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