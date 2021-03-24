Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu

24.03.2021 07:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:06

Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu -Taksim'de kar yağışı etkili oluyor Megakent'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu

-Taksim'de kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - Megakent'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Taksim'de etkili olan kar yağışı sonucu meydan beyaza büründü. Ayrıca E-5'te ise trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da kar yağışı etkili olacak açıklamasının ardından bu sabah kent genelinde kar yağışı etkili oldu.

Taksim Meydanında etkili olan kar yağışı sonucu etraf beyaza büründü. E-5 karayolu Haliç Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu oluştu. Karlı ve yağmurlu havanın İstanbul'da gün boyu etkili olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu
Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu
Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu
Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu
Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu
Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu
Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu
Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu
Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 08:07:06. #1.15#
title