Taksim'de kar yağışı etkili oldu
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Taksim'de kar yağışı etkili oldu

25.03.2021 06:27 | Son Güncelleme: 25.03.2021 07:01

Taksim'de kar yağışı etkili oldu -Sabahın erken saatlerinde Megakanet'te kar sürprizi Megakent'te sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Taksim'de kar yağışı etkili oldu

-Sabahın erken saatlerinde Megakanet'te kar sürprizi

İSTANBUL - Megakent'te sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin önemli noktasından biri olan Taksim Meydanında kar yağışı güzel bir görüntü oluşturdu. Yağan kar eşliğinde inşaatı devam eden Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi hoş göründü.

Sabah 06.00 sıralarında Megakent'te etkili olan kar yağışı Taksim'de güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Mart ayının son günlerini yaşadığımız bugünlerde İstanbul'da kar yağışının etkili olması da sürpriz oldu.

Kar yağışı, yapımı devam eden Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nin degüzel görünmesini sağladı. Kar yağışını gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak bugünü anılarına eklemek için fotoğraflardılar. Kar yağışını Megakent genelinde aralıkla sulu ve karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Taksim'de kar yağışı etkili oldu
Taksim'de kar yağışı etkili oldu
Taksim'de kar yağışı etkili oldu
Taksim'de kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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