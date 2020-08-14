Taksim'de kapkaç dehşeti kamerada
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Taksim'de kapkaç dehşeti kamerada

Taksim'de kız arkadaşıyla kaldırımda yürüyen genç bir adamın cep telefonunu konuştuğu esnada çaldılar.

14.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:26

Taksim'de kız arkadaşıyla kaldırımda yürüyen genç bir adamın cep telefonunu konuştuğu esnada çaldılar. Kız arkadaşının şoke olduğu olayda neye uğradığına şaşıran adam dakikalarca kapkaççıları kovaladı ancak yakalayamadı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 24 Haziran Çarşamba günü saat 11.45 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksicilik yaparak geçimini sağlayan genç bir adam, kız arkadaşıyla gezmek için Taksim'e geldi. Genç, meydana doğru yürüdüğü sırada bir yandan da cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı. Bir süre telefonla konuşan adam, arkasından yaklaşan iki şahsın kapkaçına uğradı. Konuştuğu telefonu kulağından alan kapkaççılar hızla koşarak kaçmaya başladı. Kız arkadaşının şoke olduğu olayda telefonunun çalınması üzerine adam da şahısların peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Dakikalarca yaşanan kovalamaca sonucunda şahıslar izlerini kaybettirdi. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KULAĞINDAN KAPKAÇ YAPTILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç adam kız arkadaşıyla kaldırımda yürüyor. Adam bir yandan da cep telefonuyla görüşme gerçekleştiriyor. Arkasından yaklaşan kapkaççı telefonu kulağından alarak çalıyor. Adamın yanındaki kız şoke oluyor. Kapkaççılar koşarak kaçıyor, adam da arkasından onları kovalıyor.

"TELEFONU KULAĞINDA GÖRDÜ MÜ ALIP KAÇIYORLAR"

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Ben otelin arkasından aşağıya doğru geliyordum. 2 şahıs gelirken 'pat' diye telefonu konuşurken kulağından aldılar. Kapkaç sonrası adam aşağıya doğru koştu ama nereye kadar koşacak şahıslar tazı gibiydi. Geçen de CHP İl Başkanının telefonunu bu şekilde çalmışlardı. Burada çok kapkaç oluyor, insanlar kendilerine çok dikkat etsinler. Ben telefonumu çıkartmaya korkuyorum. Buralar düzelmişti ama şimdi adı çıktı. Allah herkesin yardımcısı olsun, telefonum pahalı olduğu için ben çıkartmıyorum. Adamlar arkasına bakmıyor, telefonu kulağında gördü mü alıp kaçıyorlar" dedi.

Öte yandan, kapkaçın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise, mağdurun ifadesini alarak çevrede güvenlik kamera incelemesi yaptı. Çalışmaların ardından ekipler eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Taksim'de kapkaç dehşeti kamerada

Kaynak: İHA

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