Taksim'de kaldırımlarda motosiklet işgali
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Taksim'de kaldırımlarda motosiklet işgali

TAKSİM Meydanı ve Sıraselviler Caddesi üzerinde kaldırıma park edilen motosikletler yaya alanlarını işgal ediyor.

Taksim'de kaldırımlarda motosiklet işgali
19.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:23
TAKSİM Meydanı ve Sıraselviler Caddesi üzerinde kaldırıma park edilen motosikletler yaya alanlarını işgal ediyor. Ayrıca park halindeki bazı motosikletlerin plakasız olması dikkat çekti.

Her gün binlerce vatandaşın yanı sıra turistlerin de uğrak yeri olan Taksim Meydanı'nda trafiğe kapalı alan ve kaldırımlar adeta motosiklet işgali altında kaldı. Sıraselviler Caddesi üzerinde kaldırımda parklanan motosikletler, nedeniyle bazı vatandaşlar araç yolunda yürümek zorunda kalıyor. Kaldırıma park edilmiş bazı motosikletlerin plakasız olması dikkat çekİyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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