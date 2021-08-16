TAKSİM'DE KADINA VURAN ZABITANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ
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TAKSİM'DE KADINA VURAN ZABITANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM Meydanı'ndan zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, seyyar satıcı bir kadına vuran zabıta görevlisi işten çıkarıldı.

TAKSİM Meydanı'ndan zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, seyyar satıcı bir kadına vuran zabıta görevlisi işten çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada "İBB, zabıta ekiplerinin 26 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdini feshetti. İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi" denildi.

TAKSİM'DE KADINA VURAN ZABITANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ
TAKSİM'DE KADINA VURAN ZABITANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ
TAKSİM'DE KADINA VURAN ZABITANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ
TAKSİM'DE KADINA VURAN ZABITANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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