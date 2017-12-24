Taksim'de Kadın Turistin Başına Yorgun Mermi İsabet Etti

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ersan SAN - Akın ÇELİKTAŞ/ İstanbul DHA



Taksim'de sokakta yürüyen Mısırlı turistin başına nereden geldiği belli olmayan 'yorgun merminin' isabet etti. Yaralanan kadın turist hastaneye kaldırıldı.



Olay, Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı. Fadii'nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uzaktan atıldığı için 'yorgun mermi' olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Ambulanstaki yaralı kadın



-Olay yerindeki polis ekipleri



-Ambulansın gidişi



-Yaralı kadının sedyede hastaneye girişi



-Genel ve detaylar



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