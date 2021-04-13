Taksim'de İranlı turist ile seyyar satıcılar birbirine girdi
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Taksim'de İranlı turist ile seyyar satıcılar birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Taksim'de İranlı turist ile seyyar satıcılar birbirine girdi

Taksim'de İranlı turist, seyyar satıcılar tarafından darp edildi.

Taksim'de İranlı turist, seyyar satıcılar tarafından darp edildi. Başı kanayan turist şikayetçi olacağını söylerken, seyyar satıcılar ise turistin alkollü olduğunu ve kendilerine küfür ettiğini iddia etti.

Olay, saat 13.50 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydandaki seyyar satıcılar kendilerine küfür ettiğini iddia ederek bir İranlı turist ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce seyyar satıcılar İranlı turisti darp etmeye başladı. Meydandaki polislerin kavgayı görüp gelmesiyle taraflar ayırıldı. Kavgada başından yaralanan İranlı turist, şikayetçi olacağını söyledi. Kendilerine küfür ettiğini öne süren seyyar satıcı da şikayetçi olacağını söyleyince taraflar ekip aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Taksim'de İranlı turist ile seyyar satıcılar birbirine girdi
Taksim'de İranlı turist ile seyyar satıcılar birbirine girdi
Taksim'de İranlı turist ile seyyar satıcılar birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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