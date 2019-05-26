Taksim'de İranlı top cambazının gösterisine vatandaşlardan yoğun ilgi

Türkiye'ye sponsor bulmak için gelen İranlı top cambazı Bahluz Sultani, Taksim Meydanı'nda gösteri yaptı. 10 yıldır top cambazlığı yapan Sultani'nin gösterisine turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'ye 3 gün önce sponsor aramak için gelen 26 yaşındaki İranlı top cambazı Bahluz Sultani, Taksim Meydanı'nda gösteri yaptı. 10 yıldır top cambazlığı yapan Sultani'nin gösterisine turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 ay Türkiye de kalarak olan İranlı top cambazı, daha sonra Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak olan yarışmalar katılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA