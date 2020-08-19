Taksim'de iki dilenci kadın birbirine girdi
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Taksim'de iki dilenci kadın birbirine girdi

Taksim Meydanı'nda iki dilenci kadın bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi.

Taksim'de iki dilenci kadın birbirine girdi
19.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:41

Taksim Meydanı'nda iki dilenci kadın bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi. Kavga anları telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda dün meydana geldi. Meydanda dilencilik yapan iki kadın henüz bilinmeyen bir sebepten birbirine girdi. Kadınların kavgasını bir vatandaş ayırdı. Kavga anları telefon kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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