Taksim'de iki çocuğun "Martı"ya bindiği anlar ilginç görüntüler oluşturdu Taksim'de 10 yaşındaki iki çocuğun "Martı" olarak adlandırılan elektrikli scootera bindiği anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Taksim'de 10 yaşındaki iki çocuğun "Martı" olarak adlandırılan elektrikli scootera bindiği anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Uygulama üzerinden kiralanan martılara yaş sınırı olmasına rağmen çocukların kolay bir şekilde ulaşması ise görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'da her geçen gün kullanımı artan elektrikli scooterlara yönelik düzenleme tartışılırken, Taksim'de ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Taksim'de iki çocuğun "martı" kullandığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Telefona yüklenen uygulama sayesinde kredi kartı bilgileri ile kiralanabilen "martı"ların 10 yaşından küçük çocukların eline nasıl geçtiği merak uyandırdı.

Çocukları gören çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale etti. Çocukların elinden alınan martı, Taksim'de bir direğe bağlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA