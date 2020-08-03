Taksim'de İHA'nın görüntülediği değnekçilik yapan şahıs yakalandı
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Taksim'de İHA'nın görüntülediği değnekçilik yapan şahıs yakalandı

Taksim'de belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinerek vatandaşlardan park ücreti aldığı sırada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından görüntülenen değnekçi yakalandı.

Taksim'de İHA'nın görüntülediği değnekçilik yapan şahıs yakalandı
03.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:18

Taksim'de belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinerek vatandaşlardan park ücreti aldığı sırada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından görüntülenen değnekçi yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Taksim'de değnekçilik yaparak vatandaşlardan park ücreti adı altında para aldığı sırada İHA muhabiri tarafından görüntülenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde değnekçilik yapan şahsın Ö.B. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ö.B., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Hakkında işlem yapılan Ö.B.'ye, karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi suçundan adli işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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