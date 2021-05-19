Taksim'de "iğne atsan yere düşmez" dedirten kalabalık
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Taksim'de "iğne atsan yere düşmez" dedirten kalabalık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Cadde bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini hatırlattı.

Tam kapanmanın ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatilde sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca kalabalık önceki günlere oranla bir kat daha arttı. Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de mega kent İstanbul'un merkezi İstiklal Caddesiydi. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan caddede "iğne atsan yere düşmez" dedirten bir kalabalık vardı. İstiklal Caddesi bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini aratmadı.

(Sümer Avcı - Yunus Emre Şeker/İHA)

Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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