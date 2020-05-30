TAKSİM'DE İBB İLE BEYOĞLU ZABITALARI ARASINDA GERGİNLİK
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TAKSİM'DE İBB İLE BEYOĞLU ZABITALARI ARASINDA GERGİNLİK

Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişinde kurulu takın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarınca kaldırılmak istenmesi nedeniyle gerginlik çıktı.

TAKSİM'DE İBB İLE BEYOĞLU ZABITALARI ARASINDA GERGİNLİK
30.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:06

Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişinde kurulu takın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarınca kaldırılmak istenmesi nedeniyle gerginlik çıktı. Polis olayların büyümesini engellerken, Taksim Meydanı'nda bekleyiş sürüyor.

İddiaya göre, vinç ve çok sayıda araçla Taksim Meydanı'na gelen İBB zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi girişinde, vatandaşlara maske ve hijyen malzemesi dağıttığı stantların önünde bulunan takı kaldırmak istedi. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, maske ve hijyen malzemeleri almak isteyen vatandaşların daha kontrollü giriş yapabilmeleri amacıyla konulan takı yazılı bir emir gelmeden kaldıramayacaklarını belirtti. Bunun üzerine, İBB zabıta ekipleri ile Beyoğlu zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. İki zabıta grubu arasında yaşanan kısa süreli arbede, polisin olaya müdahale etmesinin ardından sona erdi. Takın, nostaljik tramvayın geçişini engelleyeceği gerekçesiyle kaldırılmak istendiği öğrenildi. İBB zabıta ekipleri arbedenin ardından, vinç ve araçları Taksim Meydanı'na çekerken, bekleyiş devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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