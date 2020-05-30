Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında gerginlik-2
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Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında gerginlik-2

Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişinde kurulu takın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarınca kaldırılmak istenmesi nedeniyle gerginlik çıktı.

Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında gerginlik-2
30.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:57

Beyoğlu Belediyesi'nce İstiklal Caddesi girişinde kurulu takın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarınca kaldırılmak istenmesi nedeniyle gerginlik çıktı. Polis olayların büyümesini engellerken, Taksim Meydanı'nda bekleyiş sürüyor.

İddiaya göre, vinç ve çok sayıda araçla Taksim Meydanı'na gelen İBB zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi girişinde, vatandaşlara maske ve hijyen malzemesi dağıttığı stantların önünde bulunan takı kaldırmak istedi. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, maske ve hijyen malzemeleri almak isteyen vatandaşların daha kontrollü giriş yapabilmeleri amacıyla konulan takı yazılı bir emir gelmeden kaldıramayacaklarını belirtti. Bunun üzerine, İBB zabıta ekipleri ile Beyoğlu zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. İki zabıta grubu arasında yaşanan kısa süreli arbede, polisin olaya müdahale etmesinin ardından sona erdi. Takın, nostaljik tramvayın geçişini engelleyeceği gerekçesiyle kaldırılmak istendiği öğrenildi. İBB zabıta ekipleri arbedenin ardından, vinç ve araçları Taksim Meydanı'na çekerken, bekleyiş devam ediyor.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI RÜSTEM AÇIKLAMA YAPTIGerginliğin ardından Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, açıklamalarda bulundu.Koronavirüsle mücadele kapsamında, Beyoğlu İlçe Pandemi Kurulu tarafından alınan kararın uygulanması yönünde kendilerinden yardım istendiğini hatırlatan Dindarol, "Biliyorsunuz illerde ve ilçelerde pandemi sürecinde neler yapılacağına, il pandemi ve ilçe pandemi kurulları karar veriyor. Bir ay önce Beyoğlu İlçe Pandemi Kurulu bir karar aldı. İstiklal Caddesi'ne gelip ziyaret eden vatandaşlarımızın hem ateşlerinin ölçülmesi hem de dezenfekte konusunda kendilerine yardımcı olunması ve maskelerinin takılması ve bunların da  denetilmesi konusunda bir karar aldı. Beyoğlu Belediye başkanımızın da talimatları ile birlikte burada bir çalışma yaptı. Yaklaşık bir aydır burayı ziyaret eden bütün vatandaşlarımıza hem girişte hem de Galatasaray Meydanı'nda ve Tünel Meydanı'nda stantlar kurarak hem maskelerini hem de ateşlerini ölçtük. Yine kendilerine dezenfekte konusunda yardımcı olduk. Önemli bir süreçten geçiyoruz, bu anlamda en değerli şey insanın sağlığıdır. Beyoğlu Belediyesi de kendi sınırları içerisinde bulunan, dünyanın göz bebeği olan İstiklal Caddesi'nde bu çalışmayı yaptı. Bu çalışmadan sağlığını ve ülkesini düşünen hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur" dedi.Rüstem Dindarol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz işimizi yapıyoruz. Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri ciddi bir kalabalık ile yaklaşık 200-250 kişilik bir kalabalık ile buraya geliyorlar. Burada yapılan bu sağlık hizmetinin yapılmasına engel olmaya çalışıyorlar. Buradaki mevzu tamamen budur. Biz herhangi bir yeri işgal etmiyoruz. Beyoğlu Belediyesi bu ülkenin bir kuruludur. Onların ortaya koyabileceği yazılı bir gerekçe yoktu. Neyi yapmaya çalışıyorlar. Biz insanların sağlığını düşünüyoruz. Bizim yaptığımız budur. Bunun neyinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı ve ekipleri rahatsız oldular. Beyoğlu Belediyesi'nin buradaki ekiplerine bir işgalci gibi davranmaya çalıştığını açıkçası anlayamadık."Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, bir gazetecinin, 'kaldırılmak istenen tak mı stant mı?' şeklindeki sorusuna ise,"Tak burada ne işe yarıyor? Stantların burada olmasını sağlıyor. Bu tak, dağınık bir vaziyette insanların buradan geçmesin, daha birbirine yakın gelsin ve kontrol sağlansın amacıyla bulunuyor. Tak niye rahatsız ediyor. Tak kimsenin şahsi bir malı değildir. Beyoğlu Belediyesi'nin bir takıdır. Bu niye rahatsız ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı ve onun temsilcileri halk tarafından oy almış insanlar değil midir. Bunun rahatsız yaratmasının kime ne yararı var. Çok açık söylüyorum kendisi bir iş yapamıyordur. Yapılan işe de gölge düşürmeye çalışıyordur. Ben bunun altında bunu arıyorum şahsen. Başka bir şey yok. Biz engelleme ne olursa olsun insanımız sağlığını düşünmeye devam edeceğiz" şeklinde cevap verdi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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