Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
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Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi

24.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:53

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi Taksim Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli huzur güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli huzur güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul geneli ve Taksim Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenin temin edilmesi amacıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada Taksim Meydanı'nda şüpheli görülen araç ve kişiler durdurularak denetlendi. Uygulamaya havadan polis helikopteri desteği de sağlandı. Ayrıca denetimlerde Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kuki isimli köpek de araçları kontrol etti. Uygulamalarda vatandaşların yanında turistlerde arandı. Bir turist kendilerini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi.

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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