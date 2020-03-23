Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi
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Taksim, Polis, Genç, 3. Sayfa

Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi

Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi Polis tarafından Taksim'de yakalanan genç kız, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüse şüphesiyle karantinada tutulan genç...

23.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:55
Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi

Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi

Polis tarafından Taksim'de yakalanan genç kız, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü

İSTANBUL - Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüse şüphesiyle karantinada tutulan genç kız, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri tarafından Taksim meydanından yakalanan genç kız, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından yeniden hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Derya isimli genç kız, korona virüs şüphesiyle hastanede tutulurken camdan atlayarak kaçtı. Bir taksiye binen genç kız, hastaneden uzaklaştı. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Taksim meydanında taksi durdurulurken, genç kız koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonunda polis ekipleri genç kızı meydanda yakaladı.

Simitçi tezgahının arkasında bir alanda tutulan genç kıza polis ekipleri ilk etapta müdahale etmedi. Olay yerine tam donanımlı sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri özel kıyafetlerini giyerek genç kızı ambulansa bindirdi. Genç kız ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.

Olayın ardından belediye ekipleri genç kızın bekletildiği alanda dezenfekte çalışması yaptı.

Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi

Kaynak: İHA

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Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi

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