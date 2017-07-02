Taksim'de Güvenlik Önlemleri

Taksim Meydanı ve çevresinde, LGBTİ'nin yürüyüş çağrısı dolayısıyla güvenlik önlemi alındı.



Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde güvenlik önlemleri almaya başladı.



Önlemler kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklara çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar yerleştirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi giriş ve çıkışlara kapatıldı.



Ayrıca Gezi Parkı'nda da güvenlik önlemleri alındığı görüldü.



İstanbul Valiliği, LGBTİ'nin Taksim Meydanı'nda bugün yapmayı planladığı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmişti.